Я миролюбив, я вегетарианец, и я не люблю войны.

Я продал свою долю «ВКонтакте», так как ее наличие могло помешать мне принимать правильные решения. Но я ни о чем не жалею — защита личных данных людей стоит этого и намного большего. С декабря 2013 года у меня нет собственности, но у меня осталось нечто более важное — чистая совесть и идеалы, которые я готов защищать.

Компромисс хуже любой из альтернатив.

Фотограф Алексей Кузьмичев

Я был в гостях у очень богатых людей, был на больших яхтах, частных самолетах, виллах — и я четко понял, что все это мне не нужно.

Всеобщая любовь — тревожный знак для человека, привыкшего плыть против течения.

Помните те случаи, когда ваше мнение шло полностью вразрез с мнением окружающих? Это самые ценные моменты, в которые нужно вцепляться мертвой хваткой. Мир вокруг нас развивается так быстро, что общепринятые убеждения на наших глазах становятся издевательством над здравым смыслом.

Идее достаточно 10% убежденных сторонников, чтобы сконвертировать остальные 90% общества на свою сторону. Убежденных в чем-то людей может быть меньше 10% — 5%, 2%, даже тысячная процента населения. Но если их вера в успех и преданность идее непоколебимы, им невозможно противостоять. В экстремальном случае для изменений любого масштаба достаточно веры одного человека. Вашей, например.

Неверие в возможность менять мир страшнее лени, пьянства или наркомании. Потому что именно оно является их причиной.

Небольшое напоминание адептам позитивного мышления. Из словосочетания «будь здоровым» автоматически следует, что можно им не быть. Призыв «верь в себя» подразумевает, что в данный момент читатель этого не делает.

Всегда, в каждую минуту своей жизни, даже когда вы абсолютно счастливы, имейте одну установку в отношении окружающих вас людей: я в любом случае сделаю то, чего хочу, с вами или без вас.

Коммуникация переоценена. Час одиночества продуктивнее недели разговоров.

Способность к многочасовой концентрации на одном занятии — навык, который в нашу мобильно-онлайновую эпоху встречается все реже. Но именно этот навык необходим для интеллектуального, творческого или духовного прорыва. Будущее за теми, кто выработает иммунитет к технологическим ловушкам внимания и сохранит способность к длительной концентрации.

Характерная черта нашей цивилизации — любовь к лекарствам, которые опаснее самой болезни.

Никто не вправе запретить депутатам нашего парламента делать громкие заявления.

Самый опасный яд — информационный.

Бюрократическая структура, которая призвана с чем-то бороться, едва ли станет устранять корень проблемы. Более вероятно, что она будет незаметно стимулировать то, что должна уничтожить. Только так она сможет расширять свое влияние и финансирование.

Где нет конкуренции — нет прогресса.

Упрощайте.