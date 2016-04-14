Жизнь — прекрасная штука, даже для медузы.

Я не боюсь клише. Вся жизнь — это сплошное клише. Все мы живем и умираем, едим три раза в день, влюбляемся и перестаем любить.

Кто никогда не был ребенком, никогда не будет взрослым.

Мама, такая веселая и беспечная, как она могла сойти с ума? У меня было чувство, будто она потеряла рассудок нарочно, чтобы не думать о нас.

Я немало провел времени в цирке. И всегда очень волновался за канатоходцев.

Все произошло случайно. Оператор попросил меня нанести какой-нибудь грим. Я шел к костюмерам и по пути думал: надо сделать так, чтобы одно противоречило другому: мешковатые штаны и тесный пиджак, большая голова и маленькая шляпа, такой весь потертый, но при этом джентльмен.

Простота — непростая штука.

Все дело в искренности. Старик поскользнулся на банановой шкурке и упал — мы не смеемся. Но если то же самое происходит с напыщенным богатым джентльменом — мы хохочем.

В отличие от Фрейда, я не верю, что секс является определяющим фактором в поведении человека. Мне кажется, холод, голод и нищета гораздо глубже определяют его психологию.

Моя боль может быть причиной чьего-то смеха, но мой смех никогда не должен быть причиной чьей-то боли.

Чтобы сделать комедию, мне нужен лишь парк, полицейский и красивая девушка.

Когда наступила эра звукового кино, моему герою Чарли пришел конец. Я понятия не имел, какой у него голос.

Я хотел, чтобы мой зритель и плакал, и смеялся, и что бы там кто ни думал, мне это удалось.

Вечер — это очень одинокое время в Калифорнии, особенно в Голливуде.

Настоящий характер человека проявляется, когда он напивается.

Зеркало — мой лучший друг, потому что, когда я плачу, оно никогда не смеется.

Убив один раз, человек становится негодяем, тысячу раз — героем.

Способность думать подобна игре на скрипке или рояле, она требует ежедневной практики.

Произведение потомства — главный закон природы, и каждый мужчина, молодой и старый, когда встречается с женщиной, оценивает возможность секса с ней.

Многих мастеров на все руки ошибочно принимали за гениев.

Америка мне больше ни за чем не нужна, я бы не вернулся туда, даже если бы президентом был Иисус Христос.

Патриотизм — самое большое безумие, от которого когда-либо страдал мир.

Жизнь — это пьеса, которую не отрепетировать. Поэтому пойте, плачьте, танцуйте, смейтесь и живите на полную катушку до тех пор, пока не упадет занавес и сцена не закончится, без всяких аплодисментов.

Ничто не вечно в нашем грешном мире, даже наши неприятности.