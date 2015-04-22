Ирина Прохорова:

Я не перестаю сожалеть, что в силу природной непоседливости не веду дневник. Любая поздняя, даже самая тщательная реконструкция прошедшего — это все равно искаженная перспектива, настоящее неизбежно накладывает отпечаток на осмысление прошлого. Чем был для меня 2009 год, какие события врезались в память? Пока не полезла в интернет, ничего припомнить не могла, но по опыту знаю, что часто именно такие неприметные года становятся ключевыми, поворотными моментами в истории, в них неслышно вызревают новые тренды, которые впоследствии могут радикально трансформировать всю социальную ткань жизни. Эта гипотеза уже один раз подвергалась проверке на достоверность; восемь лет назад вышел в свет специальный номер журнала «Новое литературное обозрение», посвященный детальному исследованию последнего года существования Советской империи. Он так и назывался «1990 год: опыт изучения недавней истории», и целью этого проекта была попытка ответить на вопрос, насколько неизбежен был распад единого коммунистического пространства, или краха можно было избежать.

Собрав два тома материалов — ежедневной хроники событий того года, воспоминаний, статей о состоянии различных социальных слоев позднесоветского общества, анализа периодики, телевидения и многое другое, — мы убедились, что Советский Союз был обречен. 1990 год стал тем кратким историческим мигом, когда воцарилось хрупкое равновесие между двумя противоборствующими векторами развития, которое к концу года было окончательно разрушено перевесом новых, демократических форм жизни над традиционно-тоталитарными. К нашему изумлению выяснилось, что вся инфраструктура постсоветского образа жизни сформировалась именно в 1990 году: была отменена знаменитая 6-я статья Конституции СССР о монополии КПСС на политическое руководство страной, бурно развивалось многопартийное строительство, по стране прокатилась эпидемия этнических конфликтов и начался парад суверенитетов республик, возникли новые независимые СМИ, начинал формироваться книжный рынок, завершался краткий век кооператорства и зарождался крупный бизнес, открылись первые частные галереи, и художественный андеграунд стал мейнстримом; распался Варшавский блок, и произошло объединение Германии, начался массовый туризм и отъезд советских людей за границу, произошел окончательный коллапс советской экономики и т. д. И, конечно, нельзя не упомянуть об еще одном важном символическом событии: в 1990 году в Москве открылся первый Макдоналдс.

Рискну предположить, что 2009-й стал таким же поворотным годом, только, увы, с обратным знаком. С одной стороны, читая прессу того времени, понимаешь, что официальная политическая риторика еще по инерции апеллировала к принципам пусть суверенной, но все же демократии. Только что назначенно-выбранный президент Медведев объявил курс на модернизацию; состоялась инаугурация первого чернокожего президента США Барака Обамы, который предложил идею позитивной перезагрузки отношений с Россией. Идут бурные дискуссии о необходимости дальнейшей интеграции российского высшего образования в единое европейское образовательное пространство; правительством и Думой постоянно поднимается вопрос о либерализации визового режима с шенгенской зоной. Возмущенная питерская общественность добивается запрета на строительство газпромовского небоскреба на Охте, майор МВД Алексей Дымовский вывешивает на своем сайте ролики с обращением к Владимиру Путину и офицерам, в которых описывает чудовищную коррупцию в милиции и призывает с ней бороться (ролики получили огромный общественный резонанс и вызвали дискуссии в высших эшелонах власти о реформе МВД). В ноябре Конституционный суд окончательно запретил применять смертную казнь в России. Набирает обороты волонтерское движение, создаются новые благотворительные фонды.