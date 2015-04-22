Я не перестаю сожалеть, что в силу природной непоседливости не веду дневник. Любая поздняя, даже самая тщательная реконструкция прошедшего — это все равно искаженная перспектива, настоящее неизбежно накладывает отпечаток на осмысление прошлого. Чем был для меня 2009 год, какие события врезались в память? Пока не полезла в интернет, ничего припомнить не могла, но по опыту знаю, что часто именно такие неприметные года становятся ключевыми, поворотными моментами в истории, в них неслышно вызревают новые тренды, которые впоследствии могут радикально трансформировать всю социальную ткань жизни. Эта гипотеза уже один раз подвергалась проверке на достоверность; восемь лет назад вышел в свет специальный номер журнала «Новое литературное обозрение», посвященный детальному исследованию последнего года существования Советской империи. Он так и назывался «1990 год: опыт изучения недавней истории», и целью этого проекта была попытка ответить на вопрос, насколько неизбежен был распад единого коммунистического пространства, или краха можно было избежать.
Собрав два тома материалов — ежедневной хроники событий того года, воспоминаний, статей о состоянии различных социальных слоев позднесоветского общества, анализа периодики, телевидения и многое другое, — мы убедились, что Советский Союз был обречен. 1990 год стал тем кратким историческим мигом, когда воцарилось хрупкое равновесие между двумя противоборствующими векторами развития, которое к концу года было окончательно разрушено перевесом новых, демократических форм жизни над традиционно-тоталитарными. К нашему изумлению выяснилось, что вся инфраструктура постсоветского образа жизни сформировалась именно в 1990 году: была отменена знаменитая 6-я статья Конституции СССР о монополии КПСС на политическое руководство страной, бурно развивалось многопартийное строительство, по стране прокатилась эпидемия этнических конфликтов и начался парад суверенитетов республик, возникли новые независимые СМИ, начинал формироваться книжный рынок, завершался краткий век кооператорства и зарождался крупный бизнес, открылись первые частные галереи, и художественный андеграунд стал мейнстримом; распался Варшавский блок, и произошло объединение Германии, начался массовый туризм и отъезд советских людей за границу, произошел окончательный коллапс советской экономики
Рискну предположить, что 2009-й стал таким же поворотным годом, только, увы, с обратным знаком. С одной стороны, читая прессу того времени, понимаешь, что официальная политическая риторика еще по инерции апеллировала к принципам пусть суверенной, но все же демократии. Только что назначенно-выбранный президент Медведев объявил курс на модернизацию; состоялась инаугурация первого чернокожего президента США Барака Обамы, который предложил идею позитивной перезагрузки отношений с Россией. Идут бурные дискуссии о необходимости дальнейшей интеграции российского высшего образования в единое европейское образовательное пространство; правительством и Думой постоянно поднимается вопрос о либерализации визового режима с шенгенской зоной. Возмущенная питерская общественность добивается запрета на строительство газпромовского небоскреба на Охте, майор МВД Алексей Дымовский вывешивает на своем сайте ролики с обращением к Владимиру Путину и офицерам, в которых описывает чудовищную коррупцию в милиции и призывает с ней бороться (ролики получили огромный общественный резонанс и вызвали дискуссии в высших эшелонах власти о реформе МВД). В ноябре Конституционный суд окончательно запретил применять смертную казнь в России. Набирает обороты волонтерское движение, создаются новые благотворительные фонды.
Взмывает вверх волна культурных инициатив: в Москве в сентябре проходит 3-я Биеннале современного искусства под лозунгом «Против исключения», декларируя принципиальную открытость и интернациональность современного художественного процесса. И в том же сентябре в Красноярском культурном центре (первом региональном музее современного искусства на постсоветском пространстве) проходит VIII Музейная биеннале под названием «Даль». Во всю гремит Пермский эксперимент (инициированный губернатором Олегом Чиркуновым в союзе с галеристом Маратом Гельманом), который призван не только превратить город в культурную столицу края, но и создать прецедент культурной децентрализации страны.
В культурной прессе все чаще появляются утверждения о начале российского театрального бума, о появлении нового поколения театральных режиссеров и формировании нового театрального языка. Слава Театра. doc близится к зениту, Кирилл Серебренников ставит «Трехгрошовую оперу» Бертольда Брехта, спровоцировавшую большой скандал.
В конце 2008 года в Театре Наций состоялась премьера спектакля «Рассказы Шукшина» в постановке латвийского режиссера Алвиса Херманиса. Владимир Хотиненко начинает съемки сериала «Достоевский» в главной роли с Евгением Мироновым. В российский прокат выходит фильм «Аватар» с радикальным для отечественного сознания главным посланием о том, что общечеловеческие гуманистические ценности важнее рабской верности государственным амбициям и интересам стаи.
Однако на фоне пышного цветения культуры все явственнее прочерчивается траектория противоположного вектора развития. Начало года ознаменовалось убийством известного адвоката и правозащитника Станислава Маркелова и журналистки Анастасии Бабуровой, занимавшейся расследованием неонацистских молодежных движений. Незадолго до этого Госдума приняла скандальное решение изъять из компетенции суда присяжных дела, связанные со шпионажем, терроризмом и организацией массовых беспорядков. В марте Хамовнический суд Москвы начал предварительные слушания по второму уголовному делу, возбужденному против Михаила Ходорковского и Платона Лебедева. В конце апреля пьяный майор Евсюков расстреливает посетителей супермаркета в Москве. В сентябре разгорается скандал вокруг шашлычной «Антисоветская», с которой потребовали снять вывеску, оскорбляющей «чувства ветеранов, хорошо относящихся к советскому периоду нашей истории». Журналист и правозащитник Александр Подрабинек, вступившийся за название, подвергся преследованиям со стороны «нашистов». В ноябре в СИЗО скончался аудитор Сергей Магнитский, пытавшийся бороться с коррумпированными структурами и сам оказавшийся за решеткой по сфабрикованному делу.
Монстрация
Демонстрация студентов c абсурдными лозунгами вроде «Система, ты че такая нервная?», «Ктулхократия — наше светлое будущее» или «Ы-ы-ыть!». 15 мая один из организаторов акции в Новосибирске Артем Лоскутов был задержан сотрудниками Центра по противодействию экстремизму.
Король Черкизона
После закрытия Черкизовского рынка его владелец Тельман Исмаилов, один из самых влиятельных столичных бизнесменов, покинул Москву.
Из дружеской оды Исмаилову:
«И чтоб звезда всегда светила,
Мы выпьем за тебя,
Тельман Марданыч Исмаилов.
Мы бокал наполним
И сразу же другой,
Да будет счастье в твоем доме,
дорогой!»
«Час 18»
Спустя год после смерти Сергея Магнитского в московском Театре. doc поставили спектакль «Час 18», посвященный тем событиям. Драматург Елена Гремина написала пьесу, опираясь на тюремные дневники погибшего, его письма домой и официальные судебные документы:
«Не понес никто и не понесет наказания. Никто! В общем, вот такая вот история. Сам Сережа виноват, что он умер. Врачи не виноваты, судья, следователь — не виноваты. Как показала практика, их там наградили, все».
«Взяточничество, мздоимство, откаты, крышевание; госинвестиции в жен, деверей и племянниц; сдача органов власти, их подразделений и отдельных чиновников в аренду респектабельным пронырам и приблатненным проходимцам; кооперативная торговля должностями, орденами, премиями, званиями; контроль над потоками… — все эти исконные, почетнейшие ремесла, вековые скрепы державы объявлялись ни с того ни с сего постыдными пережитками. На самом верху, впрочем, быстро поняли, что далеко хватили, и как ни в чем не бывало о коррупции опять заговорили уважительно»
Натан Дубовицкий, «Околоноля» (авторство приписывается Владиславу Суркову)
«Только авторучку мне верните сюда»
Премьер-министр Владимир Путин предпринимателю Олегу Дерипаске на совещании по проблеме моногорода Пикалево
«Россия-88»
Псевдодокументальный фильм Павла Бардина про группировку неонацистов, связанную с властью, получил премию «Ника» как «открытие года».
ПАВЕЛ БАРДИН: «Этот фильм прежде всего художественное высказывание, но, безусловно, я ставил сверхзадачу — поднять проблему, проговорить ее, спровоцировать диалог. Но диалог возможен, когда люди готовы слушать и слышать. С националистами диалог иногда получался, однако власть оказалась глуха и традиционно продолжает существовать в монологе, пропагандируя борьбу с инакомыслием и войну с вымышленными врагами».
Раскрашенные фильмы
В мае на телеканале «Россия» состоялась премьера колоризованного фильма «Семнадцать мгновений весны». При этом часть эпизодов, например, касающихся религии, из раскрашенной версии вырезали:
АГЕНТ КЛАУС: Так вот, до ареста я был журналистом, я вам об этом рассказывал. И вот мои корреспонденции запрещали нацисты и ортодоксальная церковь одновременно.
ПАСТОР ШЛАГ: Что касается ортодоксальной церкви, она, очевидно, была против вас, потому что вы неверно трактовали человека…
АГЕНТ КЛАУС: А я не трактовал человека! Я показывал миру воров и проституток, живущих в катакомбах Бремена и Гамбурга. Так вот, нацисты считали это клеветой на высшую расу, а церковь — клеветой на человека.
ЗАДАНИЕ A26
из демонстрационного варианта ЕГЭ по русскому языку
1) «Идиот» — роман, в котором творческие принципы Достоевского воплощаются в полной мере, а удивительное владение сюжетом достигает подлинного расцвета.
2) Многим обязанный участию Крамского, Шишкин назвал его художником, который оказал на него благотворное влияние.
3) Неоднозначность работ Сальвадора Дали будоражила воображение зрителей, которые привыкли к миру спокойных пейзажей и портретов.
4) Девятая симфония Бетховена служила образцом для художников эпохи романтизма, которые были увлечены утопией синтетического искусства.
Не менее тревожные события происходят и на ниве культуры. В марте на собрании кинематографистов в Гостином дворе случилось беспрецедентное в постсоветское время событие: за критику руководства союза, возглавляемого Никитой Михалковым, известный кинокритик Виктор Матизен был исключен из Союза кинематографистов РФ с формулировкой «за последовательные действия, направленные на раскол СК РФ». На этом съезде впервые открыто был провозглашен госзаказ на новую «патриотическую» идеологию и призыв к деятелям кино эту идеологию сконструировать и донести до масс (за щедрое субсидирование, разумеется). В течение всего года в статьях и кулуарах муссируются разговоры о поисках нового положительного героя, кульминацией которых в конце года стал просмотр в Госдуме нового фильма Тимура Бекмамбетова «Черная молния». По результатам просмотра был вынесен вердикт, что в России наконец появилось национальное кино, которое отражает наше самосознание и нашу идентичность и соответствует запросам современной молодежи на «драйв».
Все эти разновекторные события протекали на фоне масштабного кризиса, начавшегося годом раньше. Монопольная власть пыталась решить неразрешимую задачу — выйти из стагнации, ничего не изменив и ничем не поступившись. Самый наглядный пример подобных решений — это забастовки в городе Пикалево и способ улаживания конфликта путем закачивания денег на счета рабочих и неэффективных предприятий.
Можно бесконечно долго перечислять разные события 2009 года, но даже выбранные почти наугад, они, как кусочки пазла, складываются в очень узнаваемый рисунок. Осознавали ли мы тогда, что точка невозврата пройдена, что ностальгически-авторитарный бренд переломил ход развития страны, заложенный в конце 1980-х? Думаю, что по крайней мере часть общества это понимала довольно ясно, хотя у многих еще теплились надежды, связанные с началом медведевского правления. Постепенное затухание широких общественных протестов (если не считать неформальных гражданских движений, как «Стратегия-31», возникшая летом 2009 года вместо «Марша несогласных»), агрессивное подавление политической жизни «Единой Россией», апатия, проникающая во все сферы социальной жизни, — все свидетельствовало о том, что общество волей-неволей встраивается в вертикаль власти.
Не удивлюсь, если в будущем в учебники по новейшей истории России 2009-й войдет как год бегства от свободы.
Сумма, которую Германия выделила на борьбу с экономическим кризисом
Срок тюремного заключения, к которому был приговорен иракский журналист Мунтазер аз-Зейди, бросивший ботинок в Джорджа Буша с криком «Это прощальный поцелуй, собака!»
Время, которое действовал в Чечне режим контртеррористической операции, отмененный с полуночи 16 апреля