Олег Кашин:

«Химкинский лес жалко. Но впервые до Шарика за 25 минут по новой M11. Потрясающе!» — сейчас, этой зимой, написала одна женщина, и над ней все смеются, как будто она неправа.

А она права; реальная трасса и воображаемый лес — что нужно выбрать, что честнее, что правильнее? Когда мне в ноябре 2010 года проломили голову и в газетах писали о версии, связанной с Химкинским лесом, ее я отбросил сразу — ну какой лес, в самом-то деле?

Лес — он действительно был воображаемый; может, и не было вообще никакого леса. «Леса давно нет, к черту лес!» — объяснял мне летом 2010-го анархист, организовавший нападение на Химкинскую городскую администрацию, когда под лозунгами защиты леса люди в масках били в здании окна и рисовали на стенах лозунги. Мы переписывались с ним в чате Gmail, он успел сразу после той акции убежать из России, сидел ночью в неизвестно какой стране на автобусной остановке с «вайфаем» и писал мне, что дело не в лесе, а в том, что в Химках сошлись в одной точке несколько совершенно кинематографических сюжетов — коррумпированный мэр-злодей, бандиты, избивающие противников строительства трассы через лес, баптистский пастор, возглавляющий компанию, которая рубит лес, боевики-нацисты, нападающие на дежурящих в лесу экологов.

Это было все верно, я и сейчас с этим согласен, но в той ночной переписке я споткнулся на другом; я спросил этого парня, как правильно назвать его и его соратников — анархисты, антифа? А он вдруг ответил — блогеры, макюзеры, как угодно. Макюзеры — вот это меня поразило.

Я сам давно искал это слово, весной казалось — нашел: «хипстеры». Допускаю, что я себе льщу, но я сам долго гуглил и не видел, чтобы кто-нибудь до меня, до весны 2010 года использовал это слово как политический термин.

Известна история про канарейку, которую до изобретения газовых датчиков шахтеры брали с собой в забой — канарейка первой чувствует утечку газа, и шахтеры знают, что если она вдруг упала и лапки кверху, то надо срочно бежать на поверхность (кстати, я и про канарейку узнал той весной — ездил в Кузбасс хоронить взорвавшихся шахтеров, и там рассказывали, что у них принято заклеивать датчики жвачкой, чтобы лишний раз не эвакуироваться в ущерб повременной оплате; канарейка в тех рассказах звучала не как пример безнадежно старомодного способа защиты, а наоборот — ее-то жвачкой не залепишь, то есть она надежнее).

Моей канарейкой оказалась подруга из отдела культуры, человек вообще не политический, писала про выставки, но я вдруг заметил, что тридцать первого числа очередного месяца она уже не впервые идет на запрещенный митинг к Лимонову на Триумфальной площади, и потом рассказывает, кого там видела — тоже каких-то критиков, музыкантов, художников, дизайнеров, причем дизайнер Даша Разумихина, тоже совсем не политический человек, к очередному тридцать первому числу изобрела такие войлочные висюльки на шею с цифрой «31», чтобы можно было в толпе различать своих. Об этой социальной группе уже много месяцев писали в «Афише», настойчиво называя их хипстерами, и я сложил два и два и написал на хипстерском же модном сайте статью, что вот такая у нас примета времени — хипстеры заинтересовались политикой, надо иметь это в виду.