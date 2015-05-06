Катерина Гордеева:

Почти сразу после Нового года пришли дурацкие новости: без объяснения причин и без какого-либо личного разговора с руководством НТВ с телеканала был уволен специальный корреспондент Павел Лобков. Но новогодние дни сумбурны. У всех свои приятные дела. И Пашиному увольнению тогда мало кто придал должное значение. То, что его и вправду уволили и что это начало большой истории, станет понятно месяца через полтора.

У меня тоже были приятные дела. Я готовлю, возможно, самый главный в моей жизни фильм «Победить рак». Большое документальное кино о пугающем всех диагнозе. Кино без идиотских подмигиваний, не сдобренное желтизной, но полное науки. Я воодушевленно возвращаюсь из Италии после новогодних праздников в Москву: писать, снимать, монтировать.

В самолете из Рима я оказываюсь в первом ряду. Почти сразу после взлета из-за занавески вдруг посыпалась тихая женская скороговорка, прерываемая всхлипами: «И тогда мы встали в такую цепочку и стали кричать: «А как же мы, нас возьмите, мы что — не люди?» А нам говорили, что наш консул где-то на подъезде и он сам с нами будет разбираться. Потом всех увезли, а нас оставили, и мы даже не знали, где мы и где все остальные». У меня на коленях лежит свежая Corriere della Sera с цветной фотографией парома Concordia и большой статьей о том, что спасательная операция завершилась, все дома, всем хорошо. Начато расследование. Женщина из-за занавески явно статьи не читала. Она могла бы быть ее героем: она была на Concordia. Запивая корвалол виски, женщина рассказывает стюардессе, как висела в воздухе шлюпка, как они карабкались к ней, передавали из рук в руки и кидали в нее чьего-то младенца. Как кто-то из команды был героем, а кто-то подлецом; кто-то из пассажиров взял на себя капитанские полномочия, а потом сам пропал. «И мы спаслись, нас подобрали. А потом мы стали людьми второго сорта. Я не хочу больше быть гражданином РФ», — вдруг официально и громко заявляет она. «Там были люди из совсем Богом забытых стран, и их правительства так обрадовались, что они спаслись, что послали за ними самолеты, а мы оказались никому не нужны». Стюардесса, терпеливо выслушав всю историю, зачем-то подведет итог: «Мы когда собирались в рейс, по телевизору сказали, что будут отправлять из Рима пострадавших. Я как раз думала, с нами всех вместе отправят. А старшая рассказывала, что мест мало и трудности с покупкой билетов. Вы вот уже летите, это хорошо, а люди там еще ждут».

На родине по телевизору про российских пассажиров Costa Concordia рассказывали совершенно другие истории. Российская ТВ-реальность уже взяла курс на полный отрыв от действительности. Но мне и моим друзьям из тех, кто в 2012-м еще работал на ТВ, казалось, что все можно поправить, что мы держим какую-то оборону, значит процесс обратим. Телик может служить людям: информировать, просвещать, спасать и помогать. Я сидела в Останкино, день и ночь писала свой сценарий. Отвлекаясь разве что на уличные акции протеста. В январе в Москве мы ходили на митинг, а потом стояли, взявшись за руки, на Садовом кольце. Знакомые и незнакомые. Еще верившие в то, что власть можно пе-ре-у-бе-дить, и те, кто не верил в это с самого начала.